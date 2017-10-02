Türkerler ile Doğuş hangi projede ortak oldu?
Son yıllarda İzmir’e enerjiden konuta farklı sektörlerde 5 milyar TL yatırım yapan Türkerler Grubu, İzmir Alsancak’ta yaklaşık 45 bin metrekarelik arazide hayata geçirilecek olan Mahall Bomonti İzmir projesinde Doğuş Grubu ile ortaklığa gitti. Mahall Bomontl İzmir projesi, konut, ofis ve ticari alanlardan oluşuyor.
Restore edilerek bölgenin sosyal dokusunun oluşmasına katkıda bulunacak 9 tarihi binanın yanı sıra, proje alanında uç blok inşa ediliyor. Projeyi ikiye bölen Türkerler Grubu, projenin 30 bin trekarellk kısmında inşa edilecek 11 ünitenin tamamı için Doğuş Grubu’nun yeme-içme şirketi d.ream ile prensipte anlaştı.
Şu an kontrat sürecinde olan anlaşma için tarafların el sıkıştığım söylemek mümkün. Böylelikle Türkerler, Ocak 2018 de belirtilen alanları işletmek üzere d.ream e devredecek. D.ream’ın ise Mart veya Nisan ayı gibi bölgeyi hizmete belirtiliyor. Söz konusu ortaklığın yakın zamanda bir basın lansmanılle kamuoyuna da duyurulması planlanıyor.
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