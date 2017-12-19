Türkiye-Almanya gerginliği kime yaradı?
Alman vitrifiye devi Duravit, Türkiye pazarına 2000 yılında fabrika yatırımı yaparak girmişti. 17 yıldan bu yana Türkiye’de üretim yapan şirketin iç pazar satışlarının yanında ihracatı da bulunuyor.
Yeni yatırım planlarını Türkiye-Almanya arasında yaşanan gerginlik nedeniyle 1,5 yıldan bu yana erteleyen şirket, şimdi Türkiye’ye olan güvenini kanıtlamak için fırın yatırımı yapmaya hazırlanıyor.
Duravit Yapı Ürünleri kurucu ortağı ve Genel Müdürü Müfit Ülke, Tuzla’daki tesislerde 1 milyon Euro’su fırın ve geri kalanı tamamlayıcı yatırımlar olmak üzere 4 milyon Euro’luk yatırıma başlayacaklarını söylüyor. Bu yatırımın 2,5 yılda devreye alınacağını da ifade ediyor.
Müfit Ülke, bu yatırım kararının iki ülke arasında gerginliğin yaşandığı süreçte şirketin Türkiye’ye olan güvenini kanıtladığını belirtiyor. Ülke, “Almanya’daki merkezi, bu yatırımı Türkiye’ye güvenlerini kanıtlaması bakımından ertelememe konusunda ikna ettik.
Seramik fırını yatırımıyla birlikte şu anda hizmet veren 93 m3’lük fırınımıza ek 103 m3’lük yeni fırın gelecek ve yeni modellerin üretimine başlayacağız” diyor. Tuzla’daki fabrikasında 160 kişiyi istihdam eden şirket, 2018 yılında bu sayıyı 180’e, 2019 yılında da 200 kişiye çıkarmayı planlıyor.
İç pazarda 10 milyon dolar cirosu bulunan şirketin Azerbaycan, Kuzey Irak, İran gibi ülkelere de 10 milyon dolarlık ihracatı var.
Önümüzdeki yıl ihracatta yüzde 20, iç pazarda yüzde 35’lik büyüme hedefleyen şirket, yeni yatırımla birlikte üç yıl içinde iç pazarda yüzde 50’lik büyüme planlıyor. Şirket, otel, AVM ve büyük konut projelerinin vitrifıye, banyo mobilyası, akrilik küvet ve duş teknesi ihtiyacını karşılıyor.
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