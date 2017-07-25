Türkiye, BP için stratejik öneme sahip
Türk profesyoneller, dünyanın en büyük şirketlerinde üst düzey görevlerde bulunuyor. Bu isimlerden biri de dünya petrol devlerinden BP’nin Downstream (Küresel Rafinaj ve Pazarlama Grubu) CEO’su Tufan Erbilgiç.
Downstream Grubu, BP’nin akaryakıt, yağlar ve petrokimya işlerini kapsıyor ve 200 milyar dolarlık bir iş hacmi var. Geçen hafta İstanbul’da yapılan 22. Dünya Petrol Kongresi nedeniyle Türkiye’de bulunan Tufan Erbilgiç ile görüşme fırsatı bulduk.
BP’nin yatırım stratejilerini, dünya pazarlarına ve Türkiye’ye bakışını konuştuk.
BP açısından yeni büyüme alanları olan Çin, Hindistan ve Meksika pazarlarına yönelik çalışma temposunun arttığını kaydeden Erbilgiç, Kuzey Amerika pazarında büyüme eğiliminde olduklarını ifade etti.
Meksika Körfezi’ndeki rafineri kazasının 64 milyar dolara mal olduğunu anlatan Tufan Erbilgiç, doğru stratejiler uygulayarak bu kazanın yaralarının sarıldığını söyledi.
Dünyada doğalgaz ve yenilenebilir enerji tarafında büyüme eğiliminin hızlandığını vurgulayan Erbilgiç, BP’nin de bu alanlardaki yatırımlarını artırdığını kaydediyor. Bu anlamda Türkiye’yi de kapsayan ve BP’nin yüzde 12 paya sahip olduğu TANAP projesi, şirket açısından en önemli yatırımlar arasında.
BTC, Şahdeniz I ve II gibi projeler ile birlikte Türkiye’nin önemine dikkat çeken Erbilgiç sözlerine şöyle devam ediyor: “Bu projeler haricinde akaryakıt dağıtım, madeni yağlar ve lojisitik alanında önümüzdeki 5 yılda yıllık 159 milyon dolar yatırım planlıyoruz. 700 akaryakıt istasyonumuz var ve bu pazarda büyümeye devam edeceğiz.”
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