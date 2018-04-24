Türkiye en stratejik beş pazardan biri
BP’nin küresel çerçevedeki iki ana iş kolundan biri olan Küresel Rafinaj ve Pazarlama Grubu’nun CEO’luk görevini bir Türk yapıyor.
Tufan Erginbilgiç, BP’nin küresel olarak tüm akaryakıt üretimi ve satışları, madeni yağlar, petrokimya, havacılık yakıtları, petrol ticareti ve rafinaj faaliyetlerini kapsayan ve küresel olarak 200 milyar dolardan fazla bir ciroya sahip olan bu iş kolunu yönetiyor.
BP için Türkiye, en stratejik beş pazardan biri. Şirketin bugün Türkiye’de 700 istasyonu var ve günde ortalama 300 bin müşteriye istasyonları aracılığıyla ürün ve hizmet sunuyor.
Önümüzdeki dönemde de yeni istasyon yatırımlarını sürdüreceklerini belirten Tufan Erginbilgiç, madeni yağlar alanında da Castrol’ün Türkiye’de pazar lideri olduğunu söylüyor. Erginbilgiç, şunları anlatıyor: “Türkiye, Avrupa ve Afrika bölgesi ülkeleri içinde Almanya’dan sonra Castrol’ün ikinci büyük pazarı konumuna sahip.
Türkiye, madeni yağlar alanında BP için dünyada altıncı büyük ülke haline geldi ve yine dünya çapında en hızlı büyüyen üçüncü ülke konumunda. BP’nin Avrupa ve Afrika’daki en yüksek teknolojiye sahip sekiz madeni yağ üretim tesisinden birisi de Gemlik’te yer alıyor.”
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