Türkiye ofisinden Ortadoğu’ya yayılıyor
Hollanda merkezli Liftinstituut Holding, asansör ve yürüyen merdivenlerin proje tasarımından imalatına, bakımından periyodik kontrol sürecine kadar tam kapsamlı denetim hizmeti sunan bir şirket.
Bu alanda dünyanın en büyüklerinden de biri. 1933 yılında Hollanda Kraliçesi Wilhelmina’nın emri ile kuruldu. Hollanda dışına ilk açılımını Türkiye ofisiyle 2002 yılında gerçekleştirdi.
Süreç yönetimi ve tam kapsamlı danışmanlık şirketi Liftinstituut Solutions, holdingin Hollanda dışındaki ilk yatırımı oldu. Ardından Rusya, Hindistan ve Çin ofisleri devreye alındı.
Türkiye, Liftinstituut’un toplam cirosunun yüzde 35’ini tek başına gerçekleştiriyor. Bu açıdan önemli bir pazar olan Türkiye üzerinden Ortadoğu ve Azerbaycan açılımı da gerçekleştirildi.
Beş yıldır Liftinstituut Solutions Türkiye’nin Bölge Müdürü olan Süleyman Özcan’a Azerbaycan ve Dubai ofisleri de bağlı.
Hollandalı şirket, yakın zamanda Türkiye üzerinden Ortadoğu ülkelerine yeni bir yatırım atağı başlatma kararı da aldı. Bu yatırımın ilk ayağını ise Suudi Arabistan oluşturacak.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?