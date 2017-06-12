Türkiye Petrolleri rafineri peşinde
Geçen yıl yapılan özelleştirme ihalesinde 490 milyon TL teklif veren Zülfikarlar Grubu’nun bünyesine katılan akaryakıt dağıtım şirketi Türkiye Petrolleri, sektörün en büyük üç şirketinden biri olmayı hedefliyor.
Öncelikli hedef, Zülfikarlaır Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Turkuaz Petrol ile birleşmenin bu yılsonuna kadar tamamlanması olacak. Birleşme Türkiye Petrolleri çatısı altında olacak. Türkiye Petrolleri sektörde Petrol Ofisi, Opet, Shell&Turcas ye BP’nin ardından beşinci sırada bulunuyor.
Hem Turkuaz Petrol birleşmesi, ardından da organik ve inorganik büyüme ile birlikte sektörde en büyük üçüncü şirket olmayı planladıklarını söyleyen Türkiye Petrolleri Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, “Bu iddialı bir hedef. Sadece organik büyüme ile olmaz. Öç f irma ile satın alma konusunda temas halindeyiz.
Bunun yanında Türkiye Petrolleri markasını bölge ülkelere de taşımak istiyoruz. Ayrıca bölgede bir rafineri şirketi alma hedefimiz var. Konuyla ilgili olarak bir rafineri ile görüşme halindeyiz” diyor.
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