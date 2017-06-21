Türkiye’de 7 yeni ofis açacak
Dünyanın 107 ülkesinde 3 bin 200 merkeziyle hazır ofis sistemlerinde faal olan Regus, Türkiye’de büyüyecek. 19 yıldan beri Türkiye’de hazır ofis sistemleri kuran Regus, bu yıl yedi yeni ofis alanı yapacak.
Regus Türkiye Ülke Müdürü Betül Genç, Türkiye’de şu ana dek 23 ofis alanına ulaştıklarını, bu yıl bu sayıya yedi alan daha ekleyeceklerini söylüyor. Ağustos ayı içinde İstanbul’un Anadolu Yakası’nda iki yeni ofis alanı açacaklarını ifade eden Genç, “Yıl sonuna kadar diğer yatırımlarımızı da tamamlayıp Türkiye’de 30 ofis alanına ulaşacağız” diyor.
Regus’un 17’si İstanbul’da ve ikisi Ankara’da olmak üzere, Adana, Gaziantep ve Bursa’yı da içeren altı ilde toplam 23 ofis alanı bulunuyor.
Hazır ofis sistemleriyle işletmelerin ofis maliyetlerini ortadan kaldıran Regus, Google, Toshiba ve GlaxoSmithKline gibi uluslararası şirketlerin yanı sıra Start Up firmaları tarafından da tercih ediyor.
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