Türkiye’de akademi kurdu
Almanya kökenli mühendislik şirketi Prüftechnik şirketlerin en büyük sermayeleri olan ekipman sağlığına yönelik hizmet veriyor.
Endüstriyel alanda dev makinelerin doğru işleyişi ve bakım alanına yönelik ekipmanlar üreten şirket, 2013 yılından bu yana Türkiye pazarında da faaliyet gösteriyor.
Türkiye’yi yeni teknolojilere hazırlamak üzere eğitim çalışmalarına da başlayan şirketin genel müdürü Ozan Çakıtlı, kurdukları Prüftechnik Akademi’nin önemine dikkat çekiyor.
Çakıtlı, şunları söylüyor: “Ülkemizi hem bu teknolojilere hazırlamak hem de işsiz mühendis ve teknikerlere meslek edindirme çalışmalarına destek verebilmek amacıyla Prüftechnik Akademi’de bu konuda çok önemli eğitimler sunuyoruz.
Ortalama yılda 100 mühendis ve teknikere dünya çapında geçerli ISO 18436 standartların Titreşim Analistliği ve Termograf sertifikası veriyoruz.”
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