Türkiye’de pahalıya mal olan dersler aldık
Elektronik perakendesi pazarının önemli oyuncularından ve tek yabancı sermayeli şirket olan MediaMarkt, Türkiye’deki 10’uncu yılını kutluyor.
Bu kapsamda geçen hafta içinde MediaMarkt Saturn Retail Group ve Ceconomy CEO’su Pieter Haas ve MediaMarkt Türkiye CEO’su Yenal Gökyıldırım ile bir araya geldik.
Türkiye pazarına yönelik çarpıcı açıklamalar yapan Pieter Haas, 10 yıllık süreçte kendilerine pahalıya mal olan dersler aldıklarını söylüyor. Haas, 20 yılın ilk 6-7 yılının çok zorlu geçtiğini, zarar etmelerine rağmen diğer yabancı şirketler gibi Türkiye pazarından çıkmadıklarını anlatıyor.
Pieter Haas, “İş yapış biçimlerinde değişikliğe gittik. Türkiye’yi, Türk yöneticilere emanet ederek yerel bir firma gibi hareket ettik. Müşteri memnuniyetine daha fazla odaklandık” diyor.
Bugün gelinen noktada 612 milyon Euro yıllık cirosu ile Türkiye pazarına inandıklarını ifade eden Haas, Türkiye pazarının Almanya’nın ardından gelen İtalya’ya rakip olabileceğini sözlerine ekliyor.
Yenal Yıldırım ise Türkiye’de cadde konseptinde de mağazalar açarak büyümeyi sürdüreceklerini ve pazarda liderliği hedeflediklerini kaydediyor.
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