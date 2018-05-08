Türkiye’deki bayi ağını genişletiyor
Kombi sektörünün önemli oyuncusu Vaillant, Türkiye’de doğalgazlı yerleşim yerlerinin artmasına paralel olarak bayi ve satış ağını genişletme kararı aldı.
2018’de Türkiye’de üç yeni il ve 98 ilçeye daha doğalgaz bağlanacağını belirten Vaillant Group Türkiye CEOsu Alper Avdel, “Biz de bu noktalarda yeni bayiliklerimizi ve satış temsilciliklerimizi kurmaya başladık” diyor.
2018’in kombi sektörü için çok önemli bir değişime sahne olacağını kaydeden Avdel, “21 Nisan’da uygulamaya alınan ErP yönetmeliği doğrultusunda yoğuşmalı kombi üretimi zorunlu hale geldi” diyor.
Yoğuşmalı kombilerle yıllık ısıtma giderinin hane başına yaklaşık 500 TL düşmesinin mümkün olduğunu kaydeden Vaillant Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Erol Kayaoğlu da, bu ürünlerde iddialı olduklarını belirterek, “Bu yılı yüzde 30 büyüme ve 500 milyon TL ciro ile kapatmayı hedefliyoruz” diyor.
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