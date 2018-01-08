Türkiye’den 81 ülkeyi yönetiyor
Amerika merkezli ödeme sistemleri şirketi Verifone, 10 yıldır Verifone Türkiye ofisiyle Türkiye’de de hizmet veriyor. Geçen zaman içinde Türkiye, Verifone için önemli bir üs konumuna dönüştü. Verifone, şu anda Türkiye’den dünyadaki 81 ülkeyi yönetiyor.
Verifone’un beş başkanlık merkezinden biri konumunda bulunan Verifone Türkiye ofisinden Güneydoğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgeleri’nden çok büyük bir coğrafya yönetiliyor. Verifone Türkiye, ödeme sistemleriyle ilgili veri merkezini de kurdu.
Veri merkezinde bankacılık işlemleri için servis hizmet sürekliliğini sağlamak adına teknoloji ürünleri kullanan Verifone, yazılım alanında ise bulut tabanlı platformda, Türk mühendislerin İTÜ ARI Teknokent’te geliştirdiği yazılımları kullanıyor Verifone Güney Doğu Avrupa, Türkiye ve Türki Cumhuriyetler’den Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Onur Altınbaş, “AR-GE merkezinde yüzde 100 Türk mühendisliğiyle geliştirilen ürünlerle, esnaf, KOBİ ve tüketicilerin hayatını kolaylaştırıyoruz.
Verifone Türkiye, Avrupa’nın AR-GE merkezi olarak görülüyor. Türk mühendislerimizle geliştirdiğimiz projelerle, ülkemizin ödeme teknolojileri pazarında ne denli önemli bir ülke olduğunu bir kez daha gösterdik” diyor.
Şirket, yazar kasa cihazlarında da 2014 yılından beri Doğu Avrupa, Türki Cumhuriyetler ve Kuzey Afrika gibi ülkelere ihracat yapıyor. Türki Cumhuriyetler ve Balkan ülkelerinde de yakında yazar kasa POS uygulamasına geçileceğini söyleyen Onur Altınbaş, buraya da ihracat yapacaklarını ifade ediyor.
Şirket, iç pazardaki yeni nesil yazar kasalara yönelik yeni uygulamalar da getirecek. Verifone’nun sahada 220 bine yakın yazar kasası bulunuyor. Şirket bu alanda yüzde 30-35’lik pazar payına ulaşmayı hedefliyor.
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