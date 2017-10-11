Türkiye’nin markalarını yurtdışına taşıyacaklar
Son 10 yılda AVM’lerin sayısının artmasıyla hızla büyüyen perakende sektörü, son dönemde yurtdışı atılımıyla dikkat çekiyor. Birleşmiş Markalar Derneği’nin (BMD) rakamlarına göre, Türkiye’den doğan 90 markanın yurtdışında 12 bin satış noktası bulunuyor.
2023’te bu rakamı 20 bine çıkarmayı hedefleyen perakende markaları için yurtdışı önemli bir potansiyel taşıyor. Uzun yıllar BMD Genel Sekreterliği görevini üstlenen Ekrem Utku da bu potansiyeli en iyi bilen isimlerden biri.
Mayıs ayında BMD’den ayrılarak kendi danışmanlık şirketini kuran Utku, dünyanın önemli perakende etkinliklerinden birini Türkiye’ye getirmeye hazırlanıyor. Dönüşümlü olarak 2012’den bu yana Londra’da ve Dubai’de düzenlenen RLI CONNECT, Akdeniz, Kuzey Afrika, Körfez Bölgesi, Ortadoğu, Rusya, Balkanlar gibi dünyanın birçok bölgesinden markayı, AVM yatırımcısını, proje geliştiricisini ve servis sağlayıcısını bu kez İstanbul’da buluşturacak.
RLI CONNECT Türkiye Temsilcisi Ekrem Utku, etkinliğe katılmak isteyen 30 yerli markanın başvuru yaptığı bilgisini veriyor. Türkiye’nin dünyada büyüyebilecek potansiyele sahip markaları olduğu söyleyen RLI CONNECT Yönetim Kurulu Başkanı Jayne Rafter ise “Dünya çapında yüzlerce AVM’si bulunan 20 yatırımcıyla yerli ve yabancı 100’ün üzerinde markayı Beşiktaş Vodafone Park’ta buluşturacağız.
İki günde 2 binin üzerinde ‘business to business’ (B2B) görüşmeyle yeni iş birliklerine imza atılacak” diyor. Türkiye’deki markalarla AVM yatırımcılarını bir araya getirecek olan RLI CONNECT İstanbul etkinliği, 24-25 Ekim’de Beşiktaş Vodafone Park’ta gerçekleşecek.
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