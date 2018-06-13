Türkiye’yi öncelikli pazar seçti
1935’te kurulan Alchem International, ilaç, kozmetik ve besin desteği üreticilerine fitokimyasal hammadde sağlayan İsviçre kökenli bir şirket.
Bini aşkın çalışanı olan ve Avrupa, ABD ve Hong Kong’ta bulunan bölge ofisleriyle 35 ülkeye ihracat gerçekleştiren şirket, geçen yılın sonundan itibaren Türkiye pazarına da girdi.
Geçtiğimiz mart ve mayıs aylarında pazara sunduğu iki ürüne eylül ayında dört ürün daha eklemeyi planlayan şirket, ürünlerini sadece eczaneler aracılığıyla tüketicilerle buluşturuyor.
Alchem Türkiye Genel Müdürü Recai Özbir, Türkiye’de bitki kaynaklı gıda takviyelerinin bulunduğunu, bitkisel içerikli fitoterapi bilimine uygun ürünlerin yer aldığı pazarın ise henüz çok bakir olduğunu vurguluyor.
Özbir, faaliyetleri hakkında şunları söylüyor: “Şirketimizin global cirosu 300 milyon dolar civarında. Alchem Türkiye olarak ise 2018 ciro hedefimiz 8 milyon TL. Merkez ofisimiz açısından Türkiye öncelikli pazarların birinci sırasında.”
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