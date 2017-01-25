TÜRKONFED’in başına Şükrü Ünlütürk mü geçecek?
Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (TÜSİAD) 47’inci Genel Kurulu’nda, her dönem ‘ateşten gömlek’ olarak tanımlanan TÜSİAD Başkanlığı koltuğu el değiştirdi. Son iki yıldır başkanlık görevini yürüten Cansen Başaran Symes, görevi teknoloji şirketi Index Grup’un kurucusu Erol Bilecik’e devretti.
Bilecik, oy kullanan 146 TÜSİAD üyesinin 144’ünün oyunu alarak derneğin yeni başkanı oldu. TÜSİAD’daki başkanlık seçimi sonrasındaki kulislerde ise bir başka önemli iş örgütündeki başkanlık değişimi gündeme geldi. TÜSİAD’ın da üyesi olduğu Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nda (TÜRKONFED) daha seçime bir yıldan fazla bir süre olmasına rağmen, başkanlık için isimler ortaya çıkmaya başladı.
TÜRKONFED, iş dünyası açısından önemli bir kurum. Çünkü 24 federasyon ve 186 dernek üzerinden 40 bin şirketi bünyesinde bulunduruyor. TÜRKONFED üyeleri Türkiye’deki toplam kurumlar vergisinin yüzde 86’sını ödüyor, dış ticaretin yüzde 83’ünü yapıyor.
Halihazırda TÜRKONFED’in başında, Muharrem Yılmaz döneminde TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Tarkan Kadooğlu var. Ancak Kadooğlu, TÜRKONFED’in Nisan 2018’de yapılacak genel kurulunda başkanlığı bırakmaya hazırlanıyor.
Kulislerde TÜRKONFED başkanlığı için adı geçen isim ise başkan yardımcısı Şükrü Ünlütürk. Cansen Başaran Symes’in başkanlığı döneminde Ali Koç ile birlikte TÜSİAD Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Ünlütürk, Erol Bilecik döneminde TÜSİAD yönetiminde yer almayacak. Ünlütürk’ün de tıpkı Tarkan Kadooğlu gibi TÜSİAD yönetiminden ayrıldıktan sonra TÜRKONFED’in başına geçmesi bekleniyor.
Şükrü Ünlütürk ise kendisini TÜRKONFED başkanlığına yakıştıranlara, “Hizmet etmek için başkan olmak şart değil” yanıtını veriyor. Ancak edindiğimiz bilgilere göre Ünlütürk, TÜRKONFED başkanlığına sıcak bakıyor.
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