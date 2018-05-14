Türkonfed’in yeni başkanı kim olacak?
Geçen hafta ekonomi gündemine düşen bir iddia, Türkiye iş dünyasının en büyük çatı kuruluşlarından biri olan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nda (TÜRKONFED) bomba etkisi yarattı.
TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu’nun Ankara’da işlenen işadamı Ömer Faruk Ilıcan cinayetinin azmettiricisi olduğuna ilişkin açılan soruşturma, iş dünyası kulislerini hayli hareketlendirdi.
Emniyet güçleri Kadooğlu’nun babasının da aralarında bulunduğu yedi kişiyi gözaltına alırken, Tarkan Kadooğlu hakkında ise ‘şüpheli’ sıfatı ile arama kararı çıkarıldı.
Dergimiz basıma hazırlanırken, hala Kadooğlu’nun nerede olduğuna ilişkin bir bilgiye ulaşılamamıştı. TÜRKONFED cephesi de gelişmeleri yakından takip ediyor.
12 Mayıs tarihinde 13’üncü Olağan Genel Kurulu’nda yeni başkanını seçecek TÜRKONFED’de, o tarihe kadar başkanlığı Başkan Yardımcısı Şükrü Ünlütürk, ‘vekaleten’ yürütecek.
Kadooğlu’nun tekrar aday olmayacağını önceden açıkladığı TÜRKONFED’de başkanlık koltuğu için en güçlü isim, yönetimdeki bir diğer başkan yardımcısı olan Ode Yalıtım’ın sahibi Orhan Turan. Turan’ın 12 Mayıs’taki seçimde oy birliği ile TÜRKONFED’in başına geçeceği belirtiliyor.
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