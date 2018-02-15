Turquality ile yurtdışına açılacak
Nişantaşı’ndaki minik bir kafeden bir yeme-içme zincirine dönüşen The House Grup, bugün Türkiye genelinde 10 mağazasıyla faaliyet gösteriyor.
Bugüne kadar ağırlıklı olarak yurtiçinde büyüyen grup, 2018’de rotayı yurtdışına çevirmeye hazırlanıyor.
İki ay önce Turquality’ye girmek için hazırlıklara başlayan The House Grup, mart ayında süreci tamamlamayı ve ardından yurtdışında büyümeyi hedefliyor.
Turquality’ye girmek için hazırlık sürecinde olduklarını söyleyen The House Grup CEO’su Tuna Aksu, “Yurtdışında Doha’da bir, Bakü’de iki şube açmayı planlıyoruz. Henüz rakam veremiyoruz ama ardından İngiltere, Almanya gibi Avrupa ülkelerinde şansımızı deneyeceğiz” diyor.
Şirketin yurtiçindeki büyümesi ise franchise sistemiyle hızlanacak. Daha az maliyetle açılacak bir franchise modeli üzerinde çalıştıklarını söyleyen Tuna Aksu, “Markayı kolay çoğaltılabilir hale getirmeyi hedefliyoruz.
Bin dolar olan metrekare yatırım maliyetini 700-750 dolara çekmek istiyoruz. Böylece yatırımın geri dönüş süresini kısaltarak, 24 ay gibi bir süreye getireceğiz” diye konuşuyor. 2017 yılını 40 milyon TL ciroyla kapatan House Grup, 2018’de yüzde 15 büyümeyi hedefliyor.
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