TÜRSAB seçimleri ne zaman yapılacak?
Başkanlığını 1999’dan beri Başaran Ulusoy’un yürüttüğü Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nde (TÜRSAB) seçim belirsizliği devam ediyor.
Ulusoy’un yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından aralık ayı başında yapılması planlanan başkanlık seçimi, TÜRSAB yönetiminin “güvenliğin sağlanamayacağı” gerekçesiyle genel kurulu erteleme kararı almasıyla belirsiz bir sürece girmişti.
TÜRSAB yönetiminin kararını değerlendiren Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, seçimleri resmen erteledi. Başkanlığın kararında “İlçe Seçim Kurulu’nun görevi seçimi yargı denetimi içinde tamamlamaktır.
Genel kurulun yerini tahsis etmek, ilgili hazırlıkları yapmak, donanımları sağlamak yönetim kurulunun yetkisindedir” denilmişti. Aradan yaklaşık bir ay geçmiş olmasına rağmen, TÜRSAB seçimleri konusunda hala bir adım atılmış değil.
Edindiğimiz bilgilere göre, Detur CEO’su Firuz Bağlıkaya’nın en güçlü aday olduğu başkanlık yarışının başlaması için, öncelikle Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın üç kişilik bir üst kurul ataması gerekiyor. Yasalara göre mevcut yönetim içinden belirlenecek bu üst kurulun iki ay içinde seçim tarihini netleştirmesi gerekiyor.
Fakat bakanlık şimdiye kadar üst kurul atamasını gerçekleştirmiş değil. Bu konuda neden geç kalındığı ise merak konusu. Dolayısıyla TÜRSAB’da Ulusoy’dan boşalacak koltuğa kimin oturacağını görmek için, turizmcilerin en azından
birkaç ay daha beklemesi gerekecek gibi görünüyor.
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