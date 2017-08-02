TÜSİAD rotayı Çin’e çevirdi

Ağustos 2, 2017 0 Yorum 34 Okunma
TÜSİAD rotayı Çin’e çevirdi

Türk Sanayicileri ve işadamları Derneği’nin (TÜSİAD) Silikon Vadisi’nde faaliyet gösteren girişimci, yönetici, mühendis, bilim insanı ve yatırımcılarla ilişki ve etkileşimi geliştirmek amacıyla bir ağ kurduğu haberini geçen hafta girişim sayfamızdan duyurmuştuk.

TÜSİAD, bu alanda çalışmalarına hız verdi ve yeni ülkelere açılmak üzere girişim başlattı. Daha önce Körfez ülkelerine ilişkin de bir network ağı kuran TÜSIAD’ın, bundan sonraki rotasında ise Çin yer alıyor.

Konuyla ilgili bilgi veren TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Balkır, Çin’de de benzer bir network ağı kurmak için çalışmalara başladıklarını söylüyor. Şu an çalışmaların çok başında olduklarını belirten Balkır, girişimci ve yatırımcılarla etkileşimi geliştirmek üzere bir program hazırlayacaklarını kaydediyor.



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