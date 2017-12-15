TÜSİAD ve TÜRKONFED’ten Kariyer.net ile işbirliği
TÜSİAD ve TÜRKONFED’in çözüm süreci devam ederken başlattığı Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi (BORGİP), Doğu’daki şirketlerle Batı’daki şirketleri ortak iş yapmaya yöneltmeyi amaçlıyordu.
Aynı zamanda Doğu’daki KOBİ’lerin yönetim becerilerini iyileştirmeyi, nitelikli insan kaynaklarına erişimi kolaylaştırmayı ve teknoloji kullanım düzeylerini artırmayı hedefleyen proje, çözüm süreci sona erse de kendi yolunda devam etti.
Erol Bilecik’in TÜSİAD Başkanı seçilmesinden sonra, geçen ay ilk fazı tamamlanan projede, Batı’daki 20 şirket ile Doğu’daki 20 şirket arasında bir köprü kurulmuş oldu.
Projenin ikinci fazında ise Doğu’daki şirketlere mentorluk ve nitelikli insan kaynağı desteği verilecek. Bu kapsamda, İstanbul dışında, imalat sanayiinde faaliyet gösteren şirketlerin nitelikli elemana ulaşması için Kariyer.net ile işbirliği yapıldı.
Kariyetr.net, en az 15 yıl deneyimli nitelikli personelin bu şirketlerde serbest zamanlı olarak çalışmak üzere KOBİ’lerle bir araya geleceği bir mekanizma oluşturdu. Bu mekanizmanın Anadolu’da tanıtılması için 6 Aralık’ta Adana’da geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirilecek.
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