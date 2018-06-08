TÜSİAD üyeleri en çok OHAL’i sordu
Geçtiğimiz hafta, piyasalarda yaşanan kur fırtınası, ekonomi dünyasının bir numaralı gündemi oldu. TÜSİAD ise gerçekleştirdiği Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Toplantısı’nın son bölümünde basına kapalı bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Özel toplantıda, Koç Üniversitesi EAF Direktörü Selva Demiralp, İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen, Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Uğur Gürses ve TÜSİAD Başekonomisti Zümrüt İmamoğlu, ekonominin gidişatına ilişkin görüşlerini dile getirdiler.
Edindiğimiz bilgilere göre, TÜSİAD üyesi iş insanlarının en çok merak ettiği konu kurun gidişatından çok OHAL’in kaldırılıp kaldırılmayacağı oldu.
İş insanları ekonomistlere OHAL’in kaldırılması halinde piyasalarda düzelme olup olmayacağını sorarken, ekonomistler ise piyasaların sakinleşmesi için Merkez Bankası’nın sağlam duruşu yanında OHAL’in kaldırılmasının şart olduğunu vurguladı.
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