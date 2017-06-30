TÜSİAD’dan ayrıldı, lobi şirketi kurdu
Ocak 2009’da başladığı TÜSİAD Genel Sekreterliği görevini Aralık 2016’ya kadar sürdüren Zafer Ali Yavan, TÜSİAD’dan ayrıldıktan sonra lobi şirketi kurdu.
Yavan, ‘ZAY Strateji’ adlı şirketiyle hem şirketlere hem de kendi sektörlerinin büyük sivil toplum örgütlerine devlet ilişkileri, medya ilişkileri, kriz ve konu yönetimi, kurumsal ve sosyal sorumluluk, istihbarat yönetimi ve stratejik iletişim gibi alanlarda danışmanlık hizmeti vermeye başladı.
Zafer Ali Yavan, “Amacımız gelecekte Türkiye’nin ve hatta bölgenin en önemli lobi şirketi olmak” diyor.
2000-2009 arasında TÜSİAD Ankara Temsilciliği görevini sürdüren Yavan, 1986-2000 yılları arasında ise Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı’nda (DPT) görev yapmıştı.
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