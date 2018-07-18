TÜSİAD’dan dijital dönüşüm programı
Türkiye iş dünyasının en önemli sivil toplum örgütlerinin başında gelen Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), başına Erol Bilecik’in geçmesinin ardından dijital teknolojiler konusundaki girişimlerini hızlandırdı.
Bilindiği gibi, Bilecik, bilgisayar sistemleri üreticisi Index Grup’un kurucusu ve yönetim kurulu başkanı. TÜ-SİAD’ın teknoloji sektöründen gelen ilk başkanı olan Bilecik, bu alandaki deneyimini kuruma aktarmakta gecikmedi.
TÜSİAD, son olarak Sanayi 4.0 çalışmaları kapsamında Sanayide Dijital Dönüşüm Hızlandırıcı Programı’na başladı. TÜSİAD SD2 olarak adlandırılan ve sanayide dijital dönüşüm temasıyla oluşturulan bu program, teknoloji kullanıcıları ile teknoloji tedarikçilerini bir araya getirecek.
Programa dahil şirketlerin sorunlarına, tedarikçi şirketler, www.tusiadsd2.org adresine başvurarak en yenilikçi çözümlerini sunacaklar. Sanayici ve tedarikçilerin çözümlerini bir araya getiren bu programla dijital dönüşümün güçlendirilmesi hedefleniyor.
Başvurular 3 Ağustos tarihine kadar sürecek.
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