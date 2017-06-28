TÜSİAD’dan STEM projesinde farkındalık kampanyası
TÜSİAD, eğitimde fen, teknoloji, matematik ve mühendislik disiplinlerini birbiriyle bağlantılı ele alan STEM projesi için farkındalık kampanyası başlatıyor. İlk olarak sosyal medyada farkındalık kampanyasına başlanacak.
TÜSİAD STEM Çalışma Grubu Başkanı Burak Aydın, sosyal medyanın yanı sıra Düş Yeri ile televizyonlarda da kampanya başlatacaklarını anlatıyor. Farklı hedef kitleye, farklı mesajlar vereceklerini ve bu kampanyanın dört yıl süreceğini ifade eden Aydın, “Öğrenciler ve ailelere yönelik bir kampanyanın ardından şirketlere yönelik olarak STEM günleri planlıyoruz.
Öğrenci ve şirketleri bir araya getirmek istiyoruz” diyor. Eğitimin uzun vadeli bir yatırım olduğunu ve dört yıllık planlanan bu kampanya ile hedeflerinin çocukların zihinlerinde farklı bir ampül yakmak olduğunu anlatan Aydın, aileleri bilinçlendirip çocuklarını doğru yönlendirmelerini istediklerini de söylüyor.
Aydın, “Yanlış meslek seçiminin önüne geçmek istiyoruz. Bunun için TÜSİAD’la sınırlı kalmayıp diğer STK’ları da işin içine katacağız” diye konuşuyor.
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