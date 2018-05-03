Tuza yatırım yaptı
Gıdalara lezzet veren ancak günlük kullanım limiti aşıldığında sağlık riski içerebilen tuz konusunda Türkiye oldukça zengin bir ülke. Öyle ki Tuz Gölü, Çamaltı Tuzlası, Acıgöl ve Çankırı gibi kaynaklardan çıkarılan tuz miktarı yaklaşık 3,6 milyon ton civarında.
Tuz konusunda kendi kendine yeten Türkiye’de bu alanda faaliyet gösteren pek çok şirket var. Mayi Tuz da bunlardan biri. 2016 yılında kurulan Antalya merkezli şirket, yıllık 3 bin ton üretim kapasitesine sahip.
Önümüzdeki dönemde kapasitelerini 20 bin tona çıkarmak için yatırım yapacaklarını belirten Mayi Tuz’un Kurucu Ortağı Sibel Gözüyukarı, pazarda çok yeni olduklarını, ürünlerinin birkaç ay önce rafa çıktığını söylüyor.
Gözüyukarı, “Şu anda seçkin gurme marketlerde ve online alışveriş sitelerinde satış yapıyoruz. Bu işe 5 milyon TL’lik yatırım planlıyoruz ve yatırımımız hala devam ediyor. İlk yıl için ciro hedefimiz 10 milyon TL” diye ekliyor.
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