Üç yeni klinik açacak
‘Dijital diş hekimliği’ konseptiyle kurulan ve kendi dijital diş laboratuvarları da olan DentGroup, büyümesini sürdürüyor. Klinik sayısını 16’ya çıkaran grup, yakında Ankara, Bitlis-Tatvan ve İstanbul’da üç yeni klinik açacak.
Grup, 2018 yılı sonunda toplamda 20 kliniğe ulaşmayı hedefliyor. Bu yıl yüzde 30 büyüyeceklerini dile getiren DentGroup Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cihan Çapan, amaçlarının Türkiye’nin 81 ilinde yer almak olduğunu söylüyor.
Şu an İzmir ve Bursa’nın klinik açmak istedikleri öncelikli iller olduğunu belirten Çapan, bu illerden gelen teklifleri değerlendirdiklerini belirtiyor.
Yurtdışında da klinik açmayı düşündüklerini ifade eden Çapan, “Şu an için Londra, Amsterdam, Rotterdam, Berlin gibi Avrupa’da dört noktada partner kliniklerimiz var. Bu sayıyı da artırmayı planlıyoruz” diyor.
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