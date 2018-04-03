Üç yıl öz kaynaklarla idare edecek
İnşaat sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olan Torunlar GYO, İstanbul, Antalya gibi kentlerde otel, konut, AVM projeleri yatırımları yapıyor.
2017 yılında 780 milyon TL ciroya ulaşan şirket, 2017 yılında 445 milyon TL olan kira geliri hedefini Torun Center’daki kiralamaların geç başlayıp az olması nedeniyle 411 milyon TL ile tamamladı.
Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, piyasalardaki daralma nedeniyle önümüzdeki üç yıl içinde dış kaynak kullanımını minimuma indirip öz kaynaklarla yollarına devam etme kararı aldıklarını söylüyor.
Aziz Torun, bu kararları doğrultusunda Mall of İstanbul, Mall of Antalya gibi projelerinde yeni yapmaya planladıkları üniteleri proje içinde gelir kazandıracak yatırımlarla finanse etmeyi planladıklarını belirtiyor.
Torun, “Örneğin Mall of İstanbul’un üçüncü etabındaki otelimizi tek blokta yapmak yerine oda sayısını azaltarak bir kısmını talebin yoğun olduğu rezidansa dönüştürdük.
Oradaki rezidansların satışından elde edeceğimiz gelirle oteli finanse edeceğiz” diyor. Bu yıl 5. Levent projesinin devamıyla Paşabahçe projelerinin de hayata geçirileceğini vurgulayan Aziz Torun, önümüzdeki günlerde tamamı Torunlar’ın olan bir otel işletme şirketi kuracaklarını da söylüyor.
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