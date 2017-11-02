Uludağ’ın hedefi dünyada ilk beşe girmek
Temelleri 1930 yılında atılan Bursalı Uludağ İçecek, ‘Uludağ’ ana markası altında altı kategoride, 18 alt marka, 42 değişik ürün ve 125 farklı ambalajla sektördeki en geniş ürün portföyüne sahip.
Özellikle ‘Gazoz Olma Efsane Ol’ kampanyasıyla gazlı içecek kategorisinin büyümesine katkıda bulunan şirket, yüzde 70 pazar payıyla limonata ve yüzde 28’lik pazar payıyla meyveli maden suyu kategorilerinde pazar lideri konumunda.
Geçtiğimiz günlerde farklı bir alana da giren şirket, iki yıllık bir AR-GE çalışmasının sonucunda cilt bakım spreyini tüketicilerle buluşturdu. Türkiye’deki içecek trendlerini inceleyerek en çok büyüyebileceğini öngördükleri alanlara yatırım yaptıklarını belirten Uludağ İçecek CEO’su Mete Öz, 35 milyon Euro’luk inovasyon yatırımıyla hem mevcut ürünlerini geliştirmeyi hem de tüketicilere yeni ürünler sunmayı hedeflediklerini söylüyor.
Öz, geçen yıl 100 milyon TL’si ihracattan olmak üzere 500 milyon TL ciroya ulaştıklarını, bu yıl ise yüzde 20 ciro büyümesi beklediklerini ifade ediyor. Mete Öz, “Beş yıllık planlarımız arasında öne çıkan bir madde var: Ciromuzu iki katına çıkarmak.
Dünyada maden suyu ve alkolsüz içecek kategorisinde faaliyet gösteren aile şirketleri arasında halihazırda ilk 10’da yer alıyoruz. Hedefimiz bu sıralamada ilk 5’e yükselmek. Bu hedefe de oldukça yakınız” diyor.
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