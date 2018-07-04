Ümit Bisiklet’ten yeni yatırım
Bisiklet sektöründe en büyük üreticilerden biri olan Ümit Bisiklet, bu yıl 400 bin satış rakamına ulaşmayı hedefliyor.
Geçen yıl 364 bin adet satış gerçekleştirdiklerini anlatan Ümit Bisiklet Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Özgül, bu doğrultuda üretime dönük yatırım kararı aldıklarını belirtiyor.
Şirket, Hadımköy’deki mevcut tesislerinde üretim kalitesini artırmak üzere 250 bin adet kapasiteli çelik kadro ve yeni boyahane tesisini devreye alacak.
Özgül, yeni yatırımları konusunda şunları söylüyor: “20 yıldan beri bisiklet üreten bir firma olarak üretimde kaliteye dönük yatırımlarımızı sürdürüyoruz.
Geçen yıl 364 bin adet olan satışımızı, bu yıl 400 bine taşımak üzere önemli girişimlerde bulunduk.
Üretim kapasitesini ve kalitesini arttırmak amacıyla temmuz ayı sonunda son teknolojiye sahip 2 bin metrekarelik boyahane tesisimizi hizmete açmayı planlıyoruz.”
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