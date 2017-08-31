Üniversite hastanesi için düğmeye bastı
Geçen yıl 7 milyar TL’lik ciro yapan ve bu yıl yüzde 15 büyüme hedefleyen Altınbaş Holding, sağlık alanında önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.
Bu yıl 300 milyon dolarlık yatırım planıyla yola çıkan holding, yatırım bütçesinin önemli bir kısmını sağlık alanına ayırdı.
Sağlık alanında ciddi bir potansiyel gördüklerini belirten Altınbaş Holding Onursal Başkanı Ali Altınbaş, grubun İstanbul’daki arazilerinden birinde yatırıma karar vermek üzere çalışmalara başladıklarını söylüyor.
Bu yıl inşaatına başlamak istedikleri Altınbaş Üniversitesi Hastanesi için 100 milyon dolarlık yatırım öngördüklerini belirten Altınbaş, hastaneyi 2019 yılında tamamlamak istediklerini dile getiriyor.
Altınbaş, “Bir süredir planladığımız üniversite hastanesi için çalışmalarımızı hızlandırdık. Hastanemiz yaklaşık 300 yataklı olacak” diyor.
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