Üniversiteden sonra ilköğretime de girdi
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Vatan Sağlık ve Eğitim Vakfı (VASEV) tarafından 2009 yılında kuruldu ve 2010-2011 eğitim-öğretim döneminde öğrenci alımına başladı.
Bugün üniversitenin Cevizlibağ’daki yerleşkesinde toplam 11 bin öğrenci lisans ve lisansüstü eğitim alıyor.
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, kampüsünde mevcut binanın yanına 10 bin metrekarenin üzerinde bir ek bina inşa ediliyor. Ek binanın Mayıs 2018’de hizmete girmesi planlanıyor.
Öte yandan Sancaktepe’de inşaatı süren Tıp Fakültesi Hastanesi’nin ise 2019 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor. Bu yerleşke içerisinde yurtlar da açılacak.
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, VASEV’in anaokulu, ilköğretim, orta öğretim ve lise eğitimine yönelik de girişimleri olduğunu söylüyor.
Hacısalihoğlu, “Yeni Yüzyıl Okulları’nı devreye alacağız. Sancaktepe’deki kampüsümüzde 2018-2019 eğitim-öğretim döneminden itibaren öğrenci kabulüne başlanacak. Farklı bir eğitim modeli üzerine çalışmalar yürütüyoruz.
Önce İstanbul’da okullar açacağız, ardından Anadolu’da da okullar açacağız. Daha sonraki aşamada franchise da verebiliriz” diyor. Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu da, “Bütün bunlar için 150 milyon dolarlık yatırım yapacağız.
Henüz bunun ne kadarının öz kaynakla ne kadarının krediyle karşılanacağı netleşmedi. Projelerimizde 7 bine yakın kişinin de istihdam edilmesini planlıyoruz” diye ekliyor.
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