Vale, kahve satışlarını artırdı
Başarı hikayesi yönetim bilimleri alanında dünyanın önde gelen üniversitelerinden Harvard Business School’da ders olarak işlenmeye başlayan Yemeksepeti’nin 2016 sonuna doğru lanse ettiği Vale hizmeti özellikle kahve zincirlerine yaradı.
Şu anda 7 milyon kullanıcısı olan ve üyesi 13 bin restoranla hizmet veren Yemeksepeti’nin uluslararası pazar ve iş geliştirme direktörü Mert Baki, daha önce paket servisi olmadığı için Yemeksepeti’ne dahil olamayan bazı restoran ve cafelerin artık üyeleri arasına girdiğini anlatıyor.
Örneğin kahve ve üçüncü nesil kahve zincirleri Yemeksepeti’ne Vale hizmetinden sonra üye olmuş durumda.
Vale, Yemeksepeti siparişlerinden farklı olarak dağıtım ücretini son kullanıcıya cüzi bir farkla yansıtan bir servis. Bu yolla kahve satışlarının ciddi şekilde arttığını söyleyen Baki, ayrıca kahvaltı ve ev yemeği siparişlerinde de yükseliş olduğunu ifade ediyor.
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