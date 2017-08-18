Verimliliği kameralar ölçüyor
Son yıllarda perakende sektörünün gündemindeki en önemli konulardan biri verimlilik. Şirketler mağazalarda verimliliği artırmak için farklı çözümlere odaklanıyor.
Açık platform güvenlik yazılımı sağlayıcısı Milestone Systems de son dönemde perakende sektörüne yönelik ürünleriyle büyümeyi hedefleyen bir şirket. Şirketin Türkiye’de kamudan dev şirketlere kadar 2 binden fazla müşterisi bulunuyor.
Milestone Systems Orta ve Güneydoğu Avrupa Bölge Müdürü Kiril Izov, “Akıllı telefonlardan sahip olduğunuz tüm kameralara erişebiliyor, aynı ekranda görebiliyorsunuz.
Örneğin yerli perakende markaları dünyanın farklı bir noktasındaki kameraya ulaşarak mağazasını inceleyebiliyor” diyor.
Dünya genelinde 130 ülkede 150 binden fazla müşterisi bulunan Milestone Systems, bin 200 çözüm ortağı, 600’den fazla çalışanı ve 8 binin üzerinde entegrasyon ortağı ile 6 bine yakın kamera modelini destekleyebiliyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?