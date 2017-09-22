Vestel, IFA’ya 500 kişiyle katıldı
Almanya’nın Berlin kentinde 1-6 Eylül tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı’na (IFA), Türk şirketler adeta çıkarma yaptı. Beko, Vestel, Silverline gibi Türk markaları, toplamda binlerce metrekareyi bulan sergi alanlarıyla dünyanın her yerinden gelen alıcıların ilgi odağı oldu.
Ancak Türk şirketleri içerisinde biri var ki, IFA’daki dev standı ve ürün çeşitliliği ile göz doldurdu. 27 yıldır IFA’ya katılan Vestel, bu yıl 3 bin metrekarelik alanı ile rekor kırdı. Toplamda 790 adet ürünle fuar ziyaretçilerinin karşısına çıkan Vestel, edindiğimiz bilgilere göre tam 500 kişilik bir ekiple Berlin’e gitti.
Şirket, IFA organizasyonu için yaklaşık 2 milyon Euroluk bütçe ayırmış. IFA’ya her yıl 250 binden fazla ziyaretçinin ve 2 bine yakın firmanın katıldığını kaydeden Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, “IFA’ya ilk katıldığımızda 90 milyon dolar civarında olan ihracatımız bugün 2,4 milyar dolara ulaştı.
İhracat yaptığımız ülke sayısı 155’e yükseldi. Bugün dünyanın 4’te 3’üne teknolojimizi ulaştırıyoruz” diye konuşuyor.
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