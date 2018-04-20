Wepublic yurtdışına nereden açılacak?
BoynerGrup, perakende sektörünün yenilikçi şirketlerinden biri. Grup, yaklaşık iki yıl önce Akmerkez’de açtığı VVepublic mağazasıyla farklı bir konsept denemişti.
20 milyon dolarlık yatırım yapan grup, VVepublic’i yurtdışına açılmanın bir anahtarı olarak kullanmayı planlıyordu. Aldığımız bilgiye göre, yaklaşık iki yıllık bir sürecin ardından Wepublic için yurtdışı hazırlıkları hızlanmış durumda.
Markanın ilk yurtdışı şubesinin ABD Miami’de açılması planlanıyor. Boyner Grup Başkan Yardımcısı Serdar Sunay, yeni şubeyi 2019’da tamamlamayı planladıklarını söylüyor.
Türkiye’yi çok katlı mağazacılık kavramıyla tanıştıran grup, diğer taraftan Boyner Büyük Mağazacılık markasıyla büyüyor. Bugün 120 mağaza ve 275 bin metrekareyi aşan net satış alanı bulunan marka, yeni mağazalar ve renovasyonlar için yaklaşık 60 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdi.
Yeni konseptinde daha doğal ve sıcak bir ortam yaratmayı hedefleyen şirket, ayrıca mağaza metrekarelerini de büyütüyor.
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