Yabancı abone sayısı 37 bini aştı
Antalya, Burdur ve Isparta’da görevli tedarik şirketi olarak perakende elektrik satış hizmeti veren CK Enerji Akdeniz Elektrik, ‘Gayrimenkulün Enerjisi’ raporunu açıkladı.
Gayrimenkulün yanı sıra bölgede turizmin yarattığı hareketi de gözler önüne seren rapora göre, yılın ilk dokuz ayında toplam 139 bin 928 taşınma hareketi gözlendi. İlk dokuz ayda yabancı ziyaretçi sayısında yaşanan artışlar, elektrik tüketiminde de artışları beraberinde getirdi.
Ocak-Eylül 2018 dönemindeki elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarken, toplam tüketimin yüzde 21’i turizm işletmelerinde gerçekleşti.
CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, “Hizmet bölgemizde her gün yaklaşık 519 abone taşınıyor. Yeni aboneler ve turizmdeki hareketle beraber bölgedeki elektrik tüketimi de rekorlar kırıyor” diyor.
CK Enerji Akdeniz Elektrik’in hizmet verdiği elektrik tüketicilerinin yüzde 2,3’ünü yani 37 bin 613’ünü bölgeye yerleşen yabancılar oluşturdu.
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