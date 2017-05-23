Yabancı turistlere alışveriş yaptıracak
Turizm sektörü yaşadığı ağır krizi aşmaya çalışıyor. Sektörün kalbinin attığı Antalya’da kampanyalarla süreç aşılmaya çalışılırken, geçen yıl 11 milyon ziyaretçi alan kentin ziyaretçi sayısının bu yıl 9 milyon olması bekleniyor.
Antalya’ya gelen yabancı turistlerin alışveriş yapmalarına olanak sağlayacak Deepo Outlet AVM’nin ardından geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Mall of Antalya ile toplam 234 markayı bir araya getiren Torun Grubu, bu AVM’lerde yüzde 30 yabancı turist ağırlamayı hedefliyor.
11’inci AVM yatırımını Antalya’da yapan Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, Mall Of İstanbul’da 36 ülkeden yatırımcının ev aldığını, bu potansiyeli Mall Of Antalya’ya da taşıyacaklarını söylüyor.
Gelişen şehrin dinamiklerine göre Lara ve Belek bölgelerinde ciddi bir gelişim gördüklerini ve bu nedenle 100 milyon dolarlık yatırımla Mall Of Antalya projesini hayata geçirdiklerini belirten Torun, iki AVM’ye yıllık 12 milyon ziyaretçi beklediklerini ve bunun yüzde 30’unun yabancı olmasını öngördüklerini anlatıyor.
Mall Of Antalya ve Deepo Outlet’te toplam 234 markanın yer aldığını anlatan Torun, marka karmasıyla yabancı turist beklentilerine en iyi şekilde hizmet vereceklerini belirtiyor.
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