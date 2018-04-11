Yapı sektörü ve kamu bu fuarda buluşacak
Gayrimenkul sektörünün ana paydaşlarından biri olan yapı sektörü, işçilik, malzeme kalitesi ve devlet destekli mega projelerle her geçen gün gelişiyor.
Sektörün büyümesine katkı sağlayacak organizasyonlar da yapılıyor. Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Türkiye İnşaat Teknolojileri Yapı Fuarı da bunlardan biri.
19 Nisan’da Ankara Congresium’da kapılarını açması planlanan fuara yapı sektöründen 100 firma katılacak.
Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan fuarın sektör için kritik öneme sahip olduğuna dikkat çeken Artı2 Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İpekçi, Türk yapı sektörünün işçilik ve malzeme kalitesi konusunda dünya ile yarıştığını söylüyor.
İpekçi, “Üreticilerimiz randevu almakta, ürünlerini vitrine çıkarmakta sıkıntı yaşıyorlar. TEBİF, yapı sektörü üreticileri, devlet kurumlarındaki mühendisler için doğru yer olacak.
Sektörün büyümesi, gelişmesi ve son teknoloji ürünlerini sergilemek için müthiş bir fırsat” diyor.
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