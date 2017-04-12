YASAD yazılımcılara ABD ve İngiltere’de ofis açıyor
Türkiye Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD), yazılım ihracatı çalışmalarını bir adım daha öteye taşıyarak yurtdışı ofisleri açmaya hazırlanıyor.
Öncelikle ABD’de Silikon Vadisi’nde ofis açmayı planlayan YASAD, buradan Amerika’ya gitmek isteyen şirketlere o ofis aracılığıyla yardımcı olmayı hedefliyor.
Ardından İngiltere’ye uzanacak olan YASAD, bu projesini iki ay içinde gerçekleştirmeyi planlıyor. Konu hakkında konuştuğumuz YASAD Başkanı Doğan Güneş, ihracatta 10 milyar dolarlık hedefi yakalamak için yeni adımlar attıklarını ifade ediyor.
Bunun için ofisler aracılığıyla ilerlemek istediklerini belirten Doğan Güneş, Amerika ve İngiltere’de açacakları ofisler için son aşamaya gelindiğini kaydediyor. Doğan Güneş, gelişmeleri şöyle anlatıyor: “Ürün ve platform olarak yerli yazılım sektörü yurtdışına çıkacak boyutta.
Orada da sektörümüzü desteklemek için yeni adımlar atacağız. ABD’de Silikon Vadisi’nde YASAD olarak ofis açacağız. Buradan Amerika’ya gitmek isteyen şirketlere o ofis aracılığıyla yardımcı olacağız. Avrupa’da da ofis açma niyetimiz var. Orada da İngiltere’ye bakıyoruz.
Önümüzdeki süreçte orada da ofis açmayı planlıyoruz. İki ay içinde netleşmesini bekliyoruz. Son aşamaya geldik. Buradan da sektör için önemli bir açılım yaratacağımızı düşünüyoruz.”
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