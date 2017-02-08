Yasak kalktı, gübre sektörü rahatladı
Türkiye’de son yıllarda giderek artan terör olayları nedeniyle haziran ayında patlayıcı yapımında kullanılan nitratlı gübrelerin yurtiçinde satışının yasaklanması, gübre sektörünün 2017 beklentilerini olumsuza çevirmişti.
Biz de büyüklüğü 4,5 milyar dolara ulaşan gübre sektöründe yaşanan ‘yasak’ sıkıntısını, 1 Ocak sayımızda arkadaşımız Aram Ekin Duran’ın “Düzenleme gelmezse maliyetler yükselecek” başlıklı haberiyle gündeme getirmiştik.
Sonunda Tarım Bakanlığı sektör temsilcilerinin uyarılarına kulak verdi ve nitratlı gübre yasağı kaldırıldı.
Bakanlık’tan yapılan açıklamada, tarımsal üretim için hayati öneme sahip potasyum nitrat ve sodyum nitrat gübrelerinin satışının tamamen serbest bırakıldığı belirtildi.
Ayrıca AN26 ve AN21 gübrelerinin satışının kontrollü olarak takip edileceği, AN33 gübresinin tarımsal amaçlı kullanımının ise tamamen yasaklandığı duyuruldu. Hükümetin bu adımıyla hem gübre sektörü hem de üreticiler derin bir ‘oh’ çekmiş oldu.
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