Yataş’tan Kayseri’ye kanepe yatırımı
Yatak, mobilya, aksesuar ve ev tekstili alanında faaliyet gösteren Yataş, kanepe alanında Kayseri’de yeni fabrika kuracak.
Bu yıl 130 yeni mağaza açmayı planlayan ve bu yatırımlarda yurtdışını da gündeme alan Yataş Grup, yeni fabrika yatırımı için de çalışmaları hızlandırdı.
Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki mevcut kanepe fabrikasının kapasitesinin yetersiz gelmesi nedeniyle yine burada 30 bin metrekarelik kapalı alanda yeni fabrika açma kararı aldıklarını söylüyor.
Bu fabrika için çalışmaların da başladığını belirten Öztaşkın, yılın sonuna kadar yeni fabrikayı faaliyete geçirmeyi planladıklarını belirtiyor.
Nuri Öztaşkın, Türkiye’de önde gelen bir marka olmanın yanı sıra gündeme aldıkları yatırımlarla uzman marka olduklarını yurtdışında da kanıtlayacaklarını söylüyor.
Öztaşkın, “2023 yılında yatırımlarımızla 2 milyar TL ciro planlıyoruz. Uluslararası alanda her 5 milyon insana bir Enza Home, her 1 milyon insana da bir Yataş Bedding mağazası açmayı hedefliyoruz” diyor.
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