Yatırımlarını genişletiyor
Otomotiv sektöründe 19 yıl Chrysler, Jeep, Dodge markalarının bayiliğini yapan Has Otomotiv’in ortağı olan V Group, dört yıl önce yeme-içme sektörüne de adım atmıştı.
Grup, İzmir’de V Lounge’u ve İstanbul Hilltown’da V Burger’ı açtı. Yatırımlarını genişletmeyi hedefleyen grup, Alaçatı’nın gözde koylarından Delik Koy’daki Paradiso Beach’i bu yıl ocak ayında bünyesine kattı.
2017 yılında cirolarının 7 milyon TL’ye ulaştığını, bu yıl ise Paradiso Beach’in etkisiyle cirolarını 19 milyon TL’ye ulaştırmayı hedeflediklerini söyleyen V Group Yönetim Kurulu Başkanı Reha Dinçer, bu sezon 55 bin kişiyi ağırlamayı planladıklarını belirtiyor.
Dinçer, “Plajın potansiyelini gördük ve başarısına inandık. 5 milyon TL’lik büyük bir yatırımla Paradiso’nun tüm işletme ve etkinlik alanlarını V Group bünyesine dahil ettik” diyor.
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