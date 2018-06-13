Yatırımlarını genişletiyor

Haziran 13, 2018 0 Yorum 99 Okunma
Yatırımlarını genişletiyor

Otomotiv sektöründe 19 yıl Chrysler, Jeep, Dodge markalarının bayiliğini yapan Has Otomotiv’in ortağı olan V Group, dört yıl önce yeme-içme sektörüne de adım atmıştı.

Grup, İzmir’de V Lounge’u ve İstanbul Hilltown’da V Burger’ı açtı. Yatırımlarını genişletmeyi hedefleyen grup, Alaçatı’nın gözde koylarından Delik Koy’daki Paradiso Beach’i bu yıl ocak ayında bünyesine kattı.

2017 yılında cirolarının 7 milyon TL’ye ulaştığını, bu yıl ise Paradiso Beach’in etkisiyle cirolarını 19 milyon TL’ye ulaştırmayı hedeflediklerini söyleyen V Group Yönetim Kurulu Başkanı Reha Dinçer, bu sezon 55 bin kişiyi ağırlamayı planladıklarını belirtiyor.

Dinçer, “Plajın potansiyelini gördük ve başarısına inandık. 5 milyon TL’lik büyük bir yatırımla Paradiso’nun tüm işletme ve etkinlik alanlarını V Group bünyesine dahil ettik” diyor.



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