Yelken okulu açacak
DATİ Yatırım Holding tarafından inşası süren İstanbul Turizm Merkezi’nde yükselecek otellerden ilki, JW Marriott İstanbul Hotel & Conference Center olacak. 449 oda kapasiteyle açılacak JW Marriott İstanbul Hotel & Conference Center, 200 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçecek.
Otelin tanıtım toplantısında konuştuğumuz DATİ Yatırım Holding Yürütme Kurulu Başkanı Gökhan Kıran, Ataköy’de hayata geçecek İstanbul Turizm Merkezi’nde yatırımların sürdüğünü anlatıyor.
Bu proje ile halka denizi sevdireceklerini anlatan Kıran, burada açacakları yelken okulu ile kışın da denizin kullanılacağını belirtiyor. Kıran, “Mühendislik tarafı çok güçlü bir proje yapıyoruz. Çevreye duyarlı bu projeyle denizciliği herkese sevdireceğiz. Yelken ve su sporları okulu da inşa edeceğiz. İnsanlar denizi kışın kullanmanın keyfine varacaklar” diyor.
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