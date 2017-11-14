Yeme-içme sektörünü buluşturacak
Yeme-içme sektöründeki büyüme son dönemde bu alana yönelik etkinliklerin sayısının artmasına neden oldu. Ekmekten kahveye kadar farklı ürünlerin festivalleri yapılırken, Türkiye’nin yemek kültürünü yurtdışında tanıtmaya yönelik farklı organizasyonlar da ortaya çıkıyor.
Bunlardan biri de Gastromasa. “Türkiye’deki yatırımcılar, şefler neden dünya oyuncusu olmaz” sorusunu sorarak yola çıkan Gökmen Sözen’in başlattığı Gastromasa etkinliği üç yıldır devam ediyor. gerçekleştirilecek. 2 bin kişinin katılacağı konferansta ‘ürün’ konusu ele alınacak.
Bu etkinliğin amacı Türkiye’deki gastronomi profesyonellerini, yatırımcıları ve şefleri dünya seviyesine çıkarmak. Gökmen Sözen, bunun için dünyanın en iyi şeflerini ve medyasını getirerek hem onların tekniklerinden hem de bilgi birikimlerinden yararlanırken, Türkiye’nin geleneksel ve sokak lezzetlerini tanıtarak dünya ile Türkiye arasında bir köprü oluşturmayı hedeflediklerini söylüyor.
Bakanlıklardan, belediyelerden, ticaret odalarından ve özel şirketlerden destek alan Gastromasa’nın 1,2 milyon TL’lik yatırım bütçesi var.
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