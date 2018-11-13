Yemekmatik yurtdışına da açılacak
Yaklaşık 25 yıl önce yemek kartı kavramıyla tanışan Türkiye’de pazarın bugün 7 milyar TL’lik büyüklüğe ulaştığı tahmin ediliyor. Son dönemde yüksek komisyon ücretleri ve uzun ödeme süreleriyle gündeme gelen yemek kartı sektörü ilk kez yerli bir oyuncuya da kavuştu.
Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu’nun uzun çalışmaları sonunda altyapısını oluşturduğu “Yemekmatik” yemek kartı platformu, yerli teknoloji firması İnfoteks’in ve iş ortağı olan QNB Finansbank ve Turk Para’nın geliştirdikleri altyapıyla hayata geçecek.
Önümüzdeki hafta bir başka büyük özelbanka da sisteme dahil olacak. Şirketin planları ise Türkiye ile sınırlı değil. Yemekmatik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, üç yıllık planda yurtdışına açılma hedefleri olduğunu söylüyor. İlk etapta Ortadoğu ve Körfez ülkelerinde büyüme hedefleniyor.
Aralık ayından itibaren geniş bir üye işyeri ağında kullanılmaya başlayacak olan Yemekmatik, Türkiye’nin ödeme sistemi olan Troy logolu ve e-para özelliğine sahip, sektörün çatı kurumu federasyon tarafından çıkarılan ilk yemek kartı olacak.
Yemekmatik, ilk altı ayda 50 bin esnafa ve 500 bin kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor.
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