Yeni İnci yatırım atağında
1964 yılında temelleri atılan Yeni İnci, yılda 3,5 milyon adet iç çamaşırı üretimiyle pazarın önemli oyuncularından biri. Bugün üretiminin yüzde 40’ını ihraç eden şirket, özellikle Ortadoğu pazarında bilenen bir marka haline geldi.
Yeni dönemde kendi markalarıyla parfüm üretmek için kolları sıvadıklarını anlatan Yeni İnci Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Furkan Atakan, kozmetik üretimine “erkek ve kadın parfümü” talebinin artması sonrasında buna karar verdiklerini söylüyor.
Atakan, hedefledikleri diğer projeleri ise şöyle anlatıyor: “Dikişsiz tayt için geniş bir koleksiyon hazırlayacağız. Müşterilerimiz mayo ve çorap da istiyor.
Yükselen taleplere ve ihracatımıza katkıda bulunmak için üretim üssümüze Makedonya’yı katmayı, burada bir iç giyim fabrikası atağına kalkmayı hedefliyoruz.
Kökenimiz Makedonya, onlara da bir katkımız olsun isteriz. İlk etapta 500 bin dolarlık bir yatırımla başlama niyetimiz var. 100 makineyle başlamayı düşünüyoruz.”
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