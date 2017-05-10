Yeni konsepte 7 milyon TL harcadı
46 yıllık bir turizm geçmişine sahip olan Barut Ailesi, bünyesindeki 12 otel ile Türkiye’nin önde gelen turizm zincirlerinden birine sahip. İkinci kuşağın yönetiminde büyüyen grup, iki yıl önce 80 milyon dolara Antalya Dedeman’ı satın aldı.
50 milyon dolar yatırımla yenilenen ve Akra Barut adıyla faaliyet gösteren otel, grubun şehir otelciliğindeki ilk markası oldu. Öğrendiğimize göre, grubun ikinci nesil temsilcilerinden Haydar Barut, otelin klasik şehir otellerinden farklı olmasını istedi.
Dünyadaki turizm trendlerini Akra Barut’a taşımak amacıyla da sektörün tanınan isimlerinden Magic Life’ın kurucusu Cem Kınay’ın kapısını çaldı. Otel için danışmanlık hizmeti veren Kınay, üç aylık bir çalışmanın sonucunda koku, müzik, tat, sağlıklı yaşam gibi alanlarda kodlardan oluşan ‘Urban Social’ adıyla bir konsept geliştirdi.
Yeni nesil turizmcilik kavramının içini doldurmaya çalıştıklarını belirten Cem Kınay, bu konsept için 6-7 milyon TL yatırım yapıldığını söylüyor. Kınay, şunları anlatıyor: “Misafirler otellerde odada zaman geçirmek yerine spor salonundan yararlanmak, iyi bir yemek yemek, kafede sosyalleşmek istiyor.
Bunları sunuyoruz. Konseptimizde her kod için ayrı çalışma yaptık. Mesela ‘koku’ için dünyanın en önemli 10 koku uzmanı arasında yer alan Christophe Laudamiel ile anlaştık. Akra’ya özel ürettiği kokuyu mayıs ayından itibaren otelimizde kullanmaya başlayacağız.
‘Ses’ kodunda ise ödüllü DJ Suat Ateşdağlı ile çalışıyoruz. Otelin müzik direktörü olarak bir ilke de imza atan Ateşdağlı, Akra’nın tüm alanları için 7 gün 24 saat devam eden müzik konsepti hazırlıyor. Bunu yapan dünyada sadece Paris’te bir otel var.”
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