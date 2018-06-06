Yeni konseptle mağazalaşacak
2013 yılında online olarak çıktığı yolda 2018 itibariyle Türkiye genelinde toplam 22 showroomla devam eden Vivense, bugüne kadar 250 binin üzerinde eve ulaştı.
Yakın zamanda Türkiye’nin en büyük ev ve mobilya markası olmayı hedefleyen Vivense, Mecidiyeköy’deki merkezini İstanbul Astoria AVM’nin içine taşıdı.
‘Vivense House’ adı verilen bin metrekarelik alana yayılan merkez, yeni nesil bir ofis olarak oldukça iddialı. Vivense Kurucusu Kemal Erol, açık çalışma alanları ile keyifli bir atmosfer yaratıldığını söylüyor.
Bu ay Astoria AVM’nin içinde yepyeni konseptleri ile bir showroom daha açacaklarını belirten Erol, “Yeni mağaza konseptimiz ‘Vivense Touch’ın ilk örneğini yakında açacağız.
Bu konsept online alışveriş deneyimini offline’a taşıyor. Ücretsiz randevulu iç mimarlık hizmeti ile ayrıcalıklı bir hizmet sunmaya hazırlanıyoruz” diyor.
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