Yeni projelerle büyüyor
1997 yılında Sinpaş sitelerini yönetmek üzere iştirak olarak kurulan Kentsel Hizmetler, EYG Grup çatısı altında faaliyetlerini sürdürüyor.
Bugün 17 projede 863 direkt ve dolaylı çalışanıyla yaşam ve iş mekânlarının ihtiyaç duyacağı yönetim hizmetlerini sunan şirket, işletme projesi hazırlanmasından insan kaynakları yönetimine, teknik, güvenlik, peyzaj, temizlik ve mali denetimden kat mülkiyeti kanunu çerçevesinde hukuki danışmanlığa kadar geniş bir yelpazede çalışıyor.
Kentsel Hizmetler Genel Müdürü Mustafa Altunalan, “Akasya Acıbadem, Aqua City 1, Bursa Modern, Divan Residence, Egeboyu, Rumeli Konakları, Spradon Evler, istwest gibi sitelerde 34 bin kişiye hizmet veriyoruz.
Geçen yıl 41 milyon TL ciroya ulaştık. Bu yıl da yeni projeleri bünyemize katarak ciromuzu artırmayı hedefliyoruz” diyor.
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