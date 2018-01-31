Yeni şubeler geliyor
Spa & Welness sektörü özellikle son 20 yılda hızlı adımlarla büyüyor. İnsanların sağlıklı yaşam konusunda daha çok bilinçlenmesi ve farkındalığını artırması bu konuda büyük destek oldu.
Bu alanda fırsat görüp yatırım yapan pek çok girişimci var. Hidayet Türkoğ-lu’nun eşi Banu Türkoğlu da onlardan biri. Türkoğlu, Acıbadem Akasya AVM’de geçtiğimiz yıl ağustos ayında açtığı SO’U SPA ile bu alanda iddialı bir yatırım yaptı.
AVM bünyesindeki Shaba Fitness Club içerisinde yer alan SO’U SPA, yaklaşık 1 milyon TL yatırımla hayata geçirildi.
A ve A plus kesime hitap ettiklerini belirten SO’U SPA işletme sahipleri Tarkan Öksüz ve Metin Saçak, merkezlerinde klasik, derin doku, Bali, refleksoloji ve aroma terapi gibi masajçeşitlerinin yanı sıra geleneksel Türk Hamamı bakımları da uyguladıklarını söylüyor.
Tarkan Öksüz, “Henüz daha çok yeni olmamıza rağmen hedeflerimiz uzun vadeli ve büyük. Yavaş ama artan bir ivmeyle büyüyerek şubeleri artırmak istiyoruz.
İlerleyen süreçte iller bazında şubeleşmek beş yıllık planlarımızın en başında yer alıyor” diye anlatıyor.
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