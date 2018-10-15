Yeni tesis 2019’da devreye girecek
1978 yılında dönemin mütevazı koşullarında kurulan Şenpiliç, bugün 320 bin tonluk piliç eti kapasitesi, 1,8 milyar TL’yi aşan cirosu ve yüzde 15 pazar payıyla Türkiye’nin en büyük entegre piliç üreticilerinden biri.
Hatırlanacağı gibi, Şenpiliç geçtiğimiz şubat ayında Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 400 milyon TL yatırımla kuracağı entegre tesisin temelini atmıştı.
Böylelikle bu yıl 40’ıncı yaşını kutlayan şirket, doğup büyüdüğü Sakarya’dan sonra ilk kez başka bir şehirde yatırıma soyunmuş oldu. Osmaniye Kadirli’de ilk etapta günlük 450 bin adet kesim kapasiteli bir kesimhane ile yıllık 579 bin 500 ton üretim kapasiteli bir yem fabrikası kuracak olan şirket, önümüzdeki dönemde ise kuluçkahane ve damızlık çiftliklerini devreye sokacak.
Yeni tesisin 2019’da devreye girmesini planladıklarını söyleyen Şenpiliç Yönetim Kurulu Başkanı İpek Üstündağ, “Bu tesisimizin faaliyete geçmesiyle ülkemizin 81 iline her gün en taze ürünleri ulaştırırken, ülkemizin önemli ihracat pazarlarından olan güney komşularımızın artan beyaz et talebini karşılayarak, ülkemizin ihracatına olan kat
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